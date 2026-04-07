Обвинение потребовало приговорить экс-замминистра обороны Попова к 22 годам колонии

Как стало известно «Ъ», Главная военная прокуратура потребовала приговорить к 22 годам колонии строгого режима бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова по делу о хищении 25,8 млн рублей у парка «Патриот». Судебное следствие длилось с 2025 года в закрытом режиме. В связи с плохим состоянием подсудимого, который после ареста перенес несколько операций, в том числе на позвоночнике, в разбирательстве он участвовал дистанционно — по видео-конференц-связи из СИЗО «Лефортово».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Павел Попов

Генералу вменялось шесть эпизодов обвинения: мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ), два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222).

Основное обвинение отставного военного касалось хищения в 2021–2024 годах 25,8 млн руб. бюджетных средств. Следствие установило, что за счет них для генерала был построен загородный дом в СНТ «Звезда» в Красногорске. Потраченные на это деньги были списаны по фиктивным договорам с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями якобы на обслуживание и ремонт парка «Патриот», что следствие посчитало не только мошенничеством, но и служебным подлогом.

Свою вину он не признал, а защита считала, что все обвинение господина Попова построено на показаниях признавших вину и вышедших после этого из-под стражи экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Оба заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, дав показания на своего начальника. Ранее суды приговорили их к пяти и шести годам колонии соответственно.

Мария Локотецкая