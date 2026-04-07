В Самаре грузоперевозчиков уличили в фиктивных сделках на 10 млн рублей

Прокуратура выявила махинации с деньгами со стороны самарских компаний ООО «АСМ» и ООО «Мидгард», которые занимаются грузоперевозками. Сумма незаконных сделок составила десять млн рублей. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокурорская проверка показала, что в 2023 году между двумя организациями был создан фиктивный документооборот. Как установили надзорные органы, компании искусственно имитировали хозяйственные отношения, чтобы обойти требования налогового законодательства. В результате АСМ и «Мидгард» незаконно получили налоговую выгоду — им завысили вычеты по НДС (возмещение налога).

В связи с этим прокуратура оспорила незаконные сделки в региональном арбитраже. Суд солидарно взыскал с обоих юрлиц сумму фиктивно перечисленных денег — свыше десяти млн рублей. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Георгий Портнов