«Известия»: партнеры Шабутдинова могут избегать выплат по искам пострадавших

Партнеры осужденного за мошенничество бизнес-коуча из Ижевска и собственника «Like Центра» Аяза Шабутдинова продают курсы по ИИ, а полученные средства могут переводить через компании, зарегистрированные в Ижевске и Калмыкии, в обход возмещения ущерба пострадавшим. Об этом пишут «Известия».

Сейчас соратники коуча торгуют курсами для желающих быстро разбогатеть через ижевскую фирму АНО «ЦРП» и калмыцкое ООО «АИ 360». Фирмами владеют Екатерина Лапшина (в 2022 году стала соучредителем ООО «Лайк Центр» и совладелец ООО «АИ 360») и Дмитрий Ледовский (совладелец ООО «АИ 360»).

Как пишет СМИ, бизнес-тренеры продают курсы «Архитектор нейросотрудников» с девятинедельным обучением и заработком на четвертой неделе обучения и «Ярмарку нейросотрудников», предлагая заработок от 100 тыс. руб.

Напомним, Пресненский суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Шабутдинова к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК). По версии следствия, он продавал образовательные курсы бренда «Like Центр» через организацию АНО «ЦРП+». Эта компания официально оказывала образовательные услуги и получала оплату за курсы. В 2023 году выручка «ЦРП+» составила 5 млрд руб.

Судебные приставы возбудили 632 исполнительных производства на АНО «ЦРП+», по которым общая сумма взыскания составила 112,6 млн руб. Приставы прекратили большинство дел: у компании нет имущества и доходов.