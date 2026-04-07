Житель Неклиновского района пострадал при пожаре

В Неклиновском районе 62-летний мужчина пострадал при пожаре. ЧП случилось в селе Лакедемоновка, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Резиновый шланг газовой плиты, расположенной в летней кухне частного дома, оказался неисправен. Пострадавший не почувствовал запах газа и уснул. Когда местный житель проснулся и решил закурить, произошел пожар. Хозяин дома успел выбежать на улицу, но при этом получил ожоги лица, шеи и кистей.

Пострадавшего госпитализировали. На местов выезжали 8 человек на двух спецмашинах.

Мария Хоперская