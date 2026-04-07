Трое жителей Барды незаконно вырубили лес на 28 млн рублей

ГУ МВД по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих жителей Бардымского округа, обвиняемых в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель и двое его знакомых с мая по август 2023 года, не имея разрешительных документов, вырубили на территории Осинского округа более 600 деревьев различных пород. Незаконно заготовленная древесина вывозилась на пилораму, перерабатывалась и продавалась Суммарный ущерб, причиненный Лесному фонду РФ, превысил 28 млн руб.

На период следствия в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На имущество индивидуального предпринимателя наложен арест на сумму более 6,6 млн руб.