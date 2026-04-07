В Башкирии в рамках КРТ строится 14 многоквартирных домов

В рамках комплексного развития территорий (КРТ) в Башкирии строится 14 многоквартирных домов площадью более 160 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам премьер-министра республики Андрея Назарова, первый договор о КРТ в регионе заключен в начале 2023 года. На сегодня заключено 42 таких договора в 11 муниципалитетах с общим градостроительным потенциалом более 4,6 млн кв. м.

Башкирия занимает лидирующие позиции в стране по числу реализуемых проектов КРТ, заявил господин Назаров. В декабре 2025 года в Калининском районе Уфы введен в эксплуатацию первый дом, построенный в рамках этого механизма, отметил он.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов сказал, что республика на протяжении трех лет перевыполняет установленный меморандумом показатель по КРТ. Вместо установленного показателя в 2,1 млн кв. м градостроительный потенциал в рамках заключенных договоров о КРТ в Башкирии составил 4,66 млн кв. м жилья.

В рамках заключенных договоров планируется расселить более 230 тыс. кв. м аварийного и критериального жилья, уже расселено более 9 тыс. кв. м.

Как отметил глава министерства, прорабатывается вопрос КРТ для жилищного строительства в Абзелиловском, Янаульском, Кушнаренковском, Нуримановском районах и в городе Октябрьском.

По словам господина Ковшова, в этом году, опережая графики строительства, планируют ввести по договорам КРТ еще два дома в Уфе и заключить около восьми договоров о КРТ с градостроительным потенциалом 600 тыс. кв. м жилья.

