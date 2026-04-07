В России расширили обязательную маркировку медизделий

Перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак», расширили, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Соответствующее распоряжение уже подписано.

«Решение принято на основании обращений предприятий и компаний, занимающихся выпуском и импортом медицинских изделий. В настоящее время они вынуждены выстраивать параллельные процессы обращения с маркированной и немаркированной продукцией, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам»,— сообщили в пресс-службе.

С 1 сентября 2026 года средства идентификации начнут наносить на множество медицинских изделий, включая шприцы, салфетки, пробирки, медицинские маски и обеззараживатели воздуха.

Маркировка также затронет ортопедическую обувь, коронарные стенты, слуховые аппараты, компьютерные томографы, медицинские перчатки, аппараты искусственной вентиляции легких и инкубаторы для новорожденных.