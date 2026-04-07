295 млн рублей направят на капремонт дороги Верхняя Игра—Старая Игра в Удмуртии

295,2 млн руб. направят на капремонт щебеночной дороги Верхняя Игра—Старая Игра после жалоб местных жителей на бездорожье, где застревает школьный автобус. Соответствующие торги открылись на портале госзакупок.

«Предусматривается устройство асфальтобетонного покрытия, укладка водопропускных труб, усиление дорожной конструкции и монтаж барьерного ограждения на опасных участках»,— сообщали ранее в миндортрансе Удмуртии. Также обновят мост через реку Улек.

Кроме того, на участке в границах деревни Старая Игра установят дорожные знаки, пешеходный переход и два остановочных павильона. Подрядчика определят 23 апреля. По проекту контракта, работы на участке завершат до конца ноября 2026 года.

В конце марта «Ъ-Удмуртия» писал, что жители пожаловались главе республики Александру Бречалову на дорогу Верхняя Игра—Старая Игра—Байтуганово. По их словам, из-за бездорожья ученики Верхнеигринской школы вовремя не попадают на занятия, в некоторых случаях вынуждены оставаться на дистанционном обучении. Отметим, что об обновлении участка Старая Игра—Байтуганово не сообщалось.

После публикации «Ъ-Удмуртия» СУ СКР возбудил уголовное дело о халатности из-за нарушения прав граждан на дорожную инфраструктуру (ст. 293 УК).

В Верхнеигринской школе учится 112 детей из ближайших поселений, включая Старую Игру, Мишкино, Байтуганово и Гаранькино. В среднеобразовательном учреждении работает около 20 педагогов.