Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 41 млн в марте

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже (MOEX: MOEX) выросло на 322,7 тыс. — до 41 млн человек по итогам марта, сообщила пресс-служба площадки. В прошлом месяце физлица открыли более 78,3 млн счетов. Кроме того, сделки на Мосбирже заключали более 3,2 млн человек (+9,1% к февралю).

Доля физлиц в объеме торгов акциями в марте достигла 67,2%, облигациями — 10,2%, на срочном рынке — 51%. По данным площадки, физлица вложили в ценные бумаги на Мосбирже в общей сложности 269,5 млрд руб. (рост к февралю — 4,9%). Из них 23,1 млрд руб. (+62,7%) инвестировано в акции, 226,8 млрд руб. (+18,9%) — в облигации.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях физлиц в марте стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (28,1% и 6,8% соответственно), акции Газпрома (13,2%), ЛУКОЙЛа (12,4%), ВТБ (10,1%), Т-Технологий (6,8%), Роснефти (6,1%), Яндекса (5,8%), Х5 (5,4%) и Новатэка (5,4%).

В топ по сделкам частных инвесторов с бумагами из Индекса Мосбиржи IPO в прошлом месяце вошли акции ДОМ.РФ, «Европлана», «Озон Фармацевтика», МТС-Банка, «Промомеда», Группы «Аренадата», ВИ.ру, ИВА, «Займера» и «Глоракса». Речь идет об акциях, эмитенты которых вышли на первичное размещение на бирже не ранее двух лет до даты формирования базы расчета.

По итогам марта число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 18% — до 6,2 млн. Торговый оборот на ИИС составил 409,6 млрд руб. 55,1% — сделки с акциями, 18,5% — с облигациями, 26,4% — с паями инвестфондов. Среди регионов с наибольшим количеством открытых ИИС указаны Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Пятерку лидеров замыкают Краснодарский край и Свердловская область.