Завод Toyota в Шушарах планируют перезапустить в 2026 году
В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют возобновить производство на бывшей площадке завода Toyota в Шушарах. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями. Площадка бывшего завода Toyota в Шушарах — это не исключение»,— заявил господин Беглов.
Губернатор отметил, что в городе уже удалось восстановить работу ряда предприятий, которые ранее принадлежали зарубежным автоконцернам. В частности, продолжают функционировать «Автозавод Санкт-Петербург» (экс-завод Nissan) и «Автозавод АГР», ранее связанный с Hyundai, пишет РИА Новости.
По словам Александра Беглова, производственные мощности Санкт-Петербурга в автомобильной отрасли сегодня полностью востребованы.