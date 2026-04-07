Завод Toyota в Шушарах планируют перезапустить в 2026 году

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют возобновить производство на бывшей площадке завода Toyota в Шушарах. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Toyota в Шушарах хотят перезапустить в 2026 году

«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями. Площадка бывшего завода Toyota в Шушарах — это не исключение»,— заявил господин Беглов.

Губернатор отметил, что в городе уже удалось восстановить работу ряда предприятий, которые ранее принадлежали зарубежным автоконцернам. В частности, продолжают функционировать «Автозавод Санкт-Петербург» (экс-завод Nissan) и «Автозавод АГР», ранее связанный с Hyundai, пишет РИА Новости.

По словам Александра Беглова, производственные мощности Санкт-Петербурга в автомобильной отрасли сегодня полностью востребованы.

Матвей Николаев