Рабочей силы в Нижегородской области за год стало меньше на 23,6 тысячи человек

Численность рабочей силы в Нижегородской области в 2025 году сократилась на 23,6 тыс. человек или 1,4% по сравнению с 2024 годом. Всего в регионе к этой категории в 2025 году относились почти 1,64 млн человек, следует из данных Росстата.

В том числе количество мужчин сократилось с 837,3 до 828,5 тыс. (на 8,8 тыс. или 1%), женщин — с 826,3 до 811,4 тыс. (на 14,9 тыс. или 1,8%).

Количество занятых сократилось на 1,15% или 18,8 тыс. человек, до 1,62 млн. Из них мужчин — с 826,8 до 819,9 тыс. человек (на 6,9 тыс. или 0,8%), женщин — с 814,5 до 802,6 тыс. (на 11,9 тыс. или 1,46%).

Число безработных уменьшилось с 22,2 до 17,4 тыс. человек — на 4,8 тыс. или 21,6%.

Лиц, не входящих в состав рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше, которые не считаются занятыми или безработными) наоборот стало больше — на 13,1 тыс. или 1,4% (926,1 тыс. человек). Из них количество мужчин увеличилось до 302,2 тыс. (на 4,4 тыс. или 1,4%), женщин — до 623,9 тыс. (на 8,8 тыс. или 1,4%).

