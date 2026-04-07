Власти Ирана призвали молодежь создать «живой щит» вокруг электростанций

Секретарь Высшего совета молодежи и подростков Ирана Алиреза Рахими призвал молодых людей, спортсменов, художников, студентов и преподавателей университетов страны выстроиться в «живую цепь» вокруг иранских электростанций. Господин Алиреза считает, что это позволит защитить объекты от обещанных президентом США Дональдом Трампом ударов по инфраструктуре страны.

Алиреза Рахими

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что уже 14 млн иранцев готовы стать «живым щитом», а также сражаться в случае начала наземной операции США и Израиля, передает AP.

Назначенный Дональдом Трампом крайний срок для открытия Ормузского пролива Ираном истекает сегодня в 20:00 по нью-йоркскому времени (8 апреля, 03:00 мск). Если Иран не выполнит требование США, американские вооруженные силы, как предупредил господин Трамп, «за одну ночь уничтожат всю страну».

