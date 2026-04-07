Власти Ирана призвали молодежь создать «живой щит» вокруг электростанций
Секретарь Высшего совета молодежи и подростков Ирана Алиреза Рахими призвал молодых людей, спортсменов, художников, студентов и преподавателей университетов страны выстроиться в «живую цепь» вокруг иранских электростанций. Господин Алиреза считает, что это позволит защитить объекты от обещанных президентом США Дональдом Трампом ударов по инфраструктуре страны.
Алиреза Рахими
Фото: IRINN TV
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что уже 14 млн иранцев готовы стать «живым щитом», а также сражаться в случае начала наземной операции США и Израиля, передает AP.
Назначенный Дональдом Трампом крайний срок для открытия Ормузского пролива Ираном истекает сегодня в 20:00 по нью-йоркскому времени (8 апреля, 03:00 мск). Если Иран не выполнит требование США, американские вооруженные силы, как предупредил господин Трамп, «за одну ночь уничтожат всю страну».