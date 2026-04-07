В Оренбурге будут судить членов ОПГ, организовавшей проституцию

Завершено расследование уголовного дела об организации занятия проституцией в составе организованной преступной группы (ОПГ) в Оренбурге. Перед судом предстанут 43-летний руководитель группы и трое его сообщников. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, в 2021 году житель Оренбурга создал законспирированную структуру с вертикальной иерархией. У группы были руководитель, заместитель и водители, которые не только доставляли девушек к клиентам, но и обеспечивали безопасность сотрудниц. Всего к оказанию интимных услуг привлекли 15 девушек.

Для приема клиентов организаторы наладили связи с работниками более 55 саун, бань и гостиниц Оренбурга и Оренбургского района. Доход ОПГ, по данным следствия, превысил 10 млн рублей.

Силовики пресекли деятельность ОПГ в феврале 2025 года. Всем фигурантам избрали меру пресечения. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 9 млн рублей.

Руководителю группы предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией организованной группой) и ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией организованной группой). Трое его подельников обвиняются по ч. 1 ст. 241 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

