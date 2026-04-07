В Татарстане вложили 143 млн рублей в научные проекты вузов

В первые три месяца этого года Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана поддержал 19 инициатив, в которых участвовали аспиранты и ученые со степенями кандидатов и докторов наук. Общий объем финансирования составил 143,2 млн руб., что соответствует 16,3% портфеля фонда, сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Реализация проектов ведется в 15 университетах семи регионов России. На федеральном уровне поддержку оказывает Фонд содействия инновациям.

В 2025 году фонд реализовал 389 проектов на сумму 481,9 млн руб.

В настоящий момент еще 31 проект развивается в рамках Университетской стартап-студии с капиталом 118 млн руб.

Анна Кайдалова