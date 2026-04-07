Экс-директор филармонии Удмуртии Нина Таланова умерла на 80-м году жизни

Умерла бывший директор Удмуртской филармонии, заслуженный работник культуры УАССР Нина Таланова. Ей было 79 лет. Она руководила государственной организацией с 1985-го по 2005 годы. Об этом сообщает пресс-служба музыкального учреждения. Прощание с ней состоится 8 апреля с 9:30 до 11:00 в Удмуртской филармонии.

«При ней сложилась мощная команда — артисты, лекторий, администрация — люди, по-настоящему вовлеченные в общее дело. Каждый ощущал свою причастность к большому и важному»,— говорится в сообщении.

Под ее руководством произошло становление главной концертной организации: филармония обрела собственное просторное здание, сформировалась структура, появились новые коллективы, такие как «Шулдыр жыт» и «Лулгур», укрепилась концертная деятельность.

В частности, в 1990-ые годы Нина Таланова поспособствовала сохранению и расширению фестиваля искусств «На Родине П. И. Чайковского», когда культура переживала непростое время.