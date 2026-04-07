Ситуацию в добрянской школе, где убили учительницу, изучит комиссия Минпросвещения РФ

В Пермский край направлена специальная комиссия Министерства просвещения РФ для изучения обстоятельств, приведших к убийству учительницы добрянской школы №5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Пермский край от федерального министерства оперативно направлена специальная комиссия по проведению экспертно-аналитических мероприятий и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, их родителей, педагогов школы»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Преступление было совершено сегодня утром. 17-летний ученик девятого класса школы №5 Добрянки нанес своему классному руководителю, завучу Олесе Багуте, несколько ножевых ранений. Несмотря на усилия врачей, спасти педагога не удалось. Подросток скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию.

Известно, что он состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на второй год.

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность). Подросток задержан и водворен в изолятор временного содержания. Завтра Свердловский суд Перми рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.