Экспорт рыбы из Мурманска в Китай вырос почти в шесть раз

С начала 2026 года поставки рыбы из Мурманской области в Китай увеличились в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В КНР было отправлено более 11,5 тыс. тонн рыбной продукции против примерно 2 тыс. тонн годом ранее. Помимо стран Евросоюза и Китая, среди ключевых направлений экспорта в этом году также значатся Республика Корея, ОАЭ и ряд других государств.

Экспорт рыбы из Мурманской области в Китай вырос в шесть раз

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В то же время общий объем экспортных поставок Мурманской области по итогам первого квартала снизился на 6,8%.

По данным Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, с января по март 2026 года специалисты оформили на экспорт свыше 27,1 тыс. тонн рыбы и морепродуктов из региона.

Матвей Николаев