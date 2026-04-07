Ульяновская область планирует привлечь кредитную линию на 1 млрд рублей

Министерство финансов Ульяновской области инициировало проведение аукциона для получения возобновляемой кредитной линии объемом 1 млрд руб. Средства планируют направить на покрытие дефицита регионального бюджета и выполнение текущих долговых обязательств.

Согласно документации, срок кредитования составит 396 дней, а предельная процентная ставка не должна превышать 17,5% годовых. Прием заявок от участников продлится до 15 апреля, а результаты торгов будут определены 17 апреля.

Ранее в феврале ведомство проводило торги по трем аналогичным линиям по 1 млрд руб. каждая, однако по итогам удалось заключить договоры только по двум из них с банком ВТБ. С начала текущего года региональное министерство финансов уже обеспечило кредитные линии на общую сумму 4,6 млрд руб., работая со Сбербанком, ВТБ и «Кошелев-банком».

Бюджет Ульяновской области на 2026 год предполагает доходы в размере 118,8 млрд руб. при расходах 120,8 млрд руб. Таким образом, дефицит может составить 2 млрд руб. По состоянию на 1 апреля 2026 года объем госдолга региона достиг 46,3 млрд руб., а лимит заимствований на начало 2027 года ограничен 46,9 млрд руб.

Андрей Сазонов