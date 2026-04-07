МегаФон обеспечит кампусы МГУ цифровой инфраструктурой

Оператор модернизирует цифровую инфраструктуру на территории кампусов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом договорились МегаФон и университет в рамках соглашения, которое подписали генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан и ректор вуза Виктор Садовничий.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет модернизация цифровой инфраструктуры МГУ. Уже сейчас специалисты оператора и университета работают над проектом по оснащению конференцзала Московского общества испытателей природы, одного из старейших естественнонаучных обществ России, современным мультимедийным оборудованием и конгресссистемой. Обновление позволит проводить конференции, лекции и заседания с использованием цифровых средств отображения информации и систем управления выступлениями.

Инженеры МегаФона также модернизируют существующие объекты связи и установят дополнительное оборудование, чтобы расширить зону покрытия, увеличить скорость мобильного интернета и стабильность голосовой связи на территории кампусов МГУ.

Кроме того, оператор разработал специальные тарифные планы для более чем 50 тысяч студентов, аспирантов, профессоров и преподавателей МГУ в рамках программы «Наши люди». Они получат объёмные пакеты минут и мобильного интернета по выгодной цене, а также безлимитный доступ к порталам университета, его библиотеке, соцсетям, мессенджерам, банковским и облачным сервисам.

«За годы работы мы реализовали десятки крупных инфраструктурных проектов федерального уровня. Мы с особой ответственностью подходим к внедрению надежных технологий и гордимся, что вместе с ведущим вузом страны будем активно способствовать подготовке будущих специалистов», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Следование технологическим трендам и использование передовых цифровых решений — стратегический приоритет Московского университета. Уверен, что развитие сотрудничества с Мегафоном предоставит возможность нашим студентам и сотрудникам с большим комфортом пользоваться различными цифровыми сервисами», — добавил ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

ПАО «МегаФон»

Реклама