Группа ОМК продала Благовещенский арматурный завод

Объединенная металлургическая компания (ОМК) завершила продажу Благовещенского арматурного завода (БАЗ), сообщила пресс-служба ОМК. Новым владельцем предприятия, специализирующегося на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли, стало ООО «Арматурный завод». Финансовые условия сделки не разглашаются.

Выход из актива позволит группе ОМК сосредоточиться на ключевых задачах, включая выпуск высокотехнологичной продукции для атомной энергетики, строительства и нефтегазового сектора, а также на расширении сервисных услуг для владельцев вагонов, отмечают в компании.

За 13 лет владения заводом ОМК направила в его развитие более 2,2 млрд руб.

Выручка БАЗ в 2025 году равнялась 2,86 млрд руб., чистая прибыль — 323,26 млн руб.

Группа ОМК — промышленная компания, которая выпускает металлопродукцию для основных отраслей экономики. Предприятия ОМК находятся в 49 регионах России.

ООО «Арматурный завод» — предприятие полного производственного цикла по выпуску трубопроводной арматуры и блочно-модульного оборудования. Управляющий офис находится в Уфе, а основная производственная площадка — в Благовещенске, с литейным производством в Набережных Челнах. Владелец — Ренат Ибрагимов. Выручка в 2025 году составила 1,41 млрд руб., чистая прибыль — 168,85 млн руб.

Олег Вахитов