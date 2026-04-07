В Татарстане создадут лабораторию для проверки халяль-продукции
В Татарстане создадут республиканскую испытательную лабораторию для тестирования продукции на соответствие стандартам «Халяль». Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман республики.
Создать центр планируют в 2028–2030 годах. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения специалистами в этом направлении.
Отмечается, что в России насчитывается не более 50 специалистов с компетенциями в области халяль-стандартов, что создает дефицит кадров в этой сфере.