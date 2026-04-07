В Татарстане создадут лабораторию для проверки халяль-продукции

В Татарстане создадут республиканскую испытательную лабораторию для тестирования продукции на соответствие стандартам «Халяль». Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман республики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Создать центр планируют в 2028–2030 годах. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения специалистами в этом направлении.

Отмечается, что в России насчитывается не более 50 специалистов с компетенциями в области халяль-стандартов, что создает дефицит кадров в этой сфере.

Анна Кайдалова