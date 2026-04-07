Карапетян заявил, что Пашинян «опозорился» на встрече с Путиным в Москве

Арестованный в Ереване глава ГК «Ташир», лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что армянский премьер-министр Никол Пашинян превратил страну в площадку «геополитического конфликта». По словам бизнесмена, на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава армянского правительства опозорился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Карапетян

Фото: @sskarapetyan

«Зачем нужно было пытаться вытеснить дружественную Россию из нашего региона? Ее присутствие никогда никоим образом не препятствовало сотрудничеству и торговле Армении с другими центрами силы. И я уверен, что оно не будет препятствовать этому и в будущем»,— говорится в обращении Самвела Карапетяна, опубликованного в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Предприниматель подчеркнул, что самые глубокие экономические связи Армении — с Россией. «Россия поставляет нам дешевый газ, с любовью принимает наших сезонных рабочих, покупает значительную часть нашей сельскохозяйственной продукции. И если она все это прекратит, какой ответ вы дадите нашему народу, который станет еще беднее?»,— задался вопросом Карапетян. В конце обращения он призвал граждан голосовать за его партию на парламентских выборах 7 июня, чтобы «добиться реальных перемен, сильной экономики, единства и прочного мира».

На переговорах в Кремле Владимир Путин и Никол Пашинян обсуждали претензии Армении к ОДКБ, невозможность членства республики одновременно в ЕС и ЕАЭС, а также внутриполитическую борьбу среди армянских партий. Российский президент призвал собеседника дать политическим лидерам, которые находятся в местах лишения свободы, участвовать в выборах (его имени он не называл, но речь шла о Самвеле Карапетяне). Армянский премьер же заявил, что никаких ограничений политической свободы в стране нет.

Лусине Баласян