Нижегородские власти разработали «коробочное» инвестрешение для разведения рыбы

Корпорация развития Нижегородской области разработала универсальное («коробочное») инвестиционное предложение по созданию рыбоводного хозяйства. По данным областного правительства, минимальный объем инвестиций в проект при применении такого решения составит 16,7 млн руб., срок реализации проекта — от 23 месяцев, срок окупаемости — пять лет.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Проект предусматривает создание хозяйства для круглогодичного выращивания рыбы и предоставления услуг платной рыбалки. Разводить можно карпа, толстолобика, белого амура.

Требования к инвестиционной площадке: площадь — от 3 до 8 га, электроснабжение — 30-100 кВт, скважина водоснабжения и септик. Также на участке должен быть расположен водоем. Для инвесторов будут доступны льготные займы, инвестиционное кредитование и «зонтичные» поручительства.

По состоянию на начало апреля для реализации проектов по разведению рыбы подобрано четыре площадки в нижегородских муниципалитетах.

Андрей Репин