Бывшему замглавы «Бутырки» назначили принудительные работы за майнинг в психбольнице

Суд в Москве назначил 2 года и 10 месяцев принудительных работ бывшему заместителю начальника СИЗО «Бутырка» Андрею Цыганову. Его признали виновным в обустройстве майнинг-фермы в психиатрической больнице при изоляторе. Также к 1 году и 11 месяцам работ приговорили старшего инженера группы инженерно-технического обеспечения Максима Колчкова, сообщило «РИА Новости».

Ферму для добычи биткоина нашли сотрудники управления собственной безопасности ФСИН в техническом помещении психиатрической больницы. Майнинг проходил за счет электроэнергии, потребляемой СИЗО. Как установило следствие, аппаратуру Цыганов установил вместе с Колчковым.

После этого против злоумышленников возбудили дело об использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. В имеющихся в распоряжении агентства документах указано, что прокурор просил отправить подсудимых в колонию. Однако районный суд решил не лишать их свободы. Такое же решение вынес Мосгорсуд после рассмотрения апелляции гособвинения.

Помимо принудительных работ, с обвиняемых солидарно взыскали деньги в счет возмещения ущерба. О какой сумме идет речь — неизвестно. Судебное решение вступило в силу в марте.

Никита Черненко