Деревня Меметово в Удмуртии осталась без автосообщения из-за подтопления моста

Из-за подтопления низководного моста в деревне Ворца в Ярском районе Удмуртии без автомобильного сообщения остались улица Рябиновская и соседняя деревня Меметово. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, социально значимых объектов там нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрация Ярского района. Фото: Пресс-служба администрация Ярского района.

«Объездной дороги нет. Оборудована лодочная переправа. В результате подтоплений пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется»,— говорится в сообщении.

С начала паводка 30 марта на территории Удмуртии частично подтопило 150 участков. К противопаводковым работам готовы 3,5 тыс. человек, более 1,2 тыс. единиц техники и несколько БПЛА, 150 плавсредств и не менее 70 пунктов временного размещения.

В Кезском районе из-за подтопления закрыли участок дороги Полом—Поломское, в Вавожском районе — низководный мост через реку Вала, соединяющий деревни Новое Водзимонье и Гуляево. Из-за транспортной изоляции последнего поселения СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).