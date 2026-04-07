Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СК выясняет, как 12-летний школьник упал с крыши девятиэтажки в Волгограде

В Волгограде 12-летний подросток упал с крыши девятиэтажного дома. Об этом сообщают местные СМИ.

Фото: astrobl.ru

Фото: astrobl.ru

ЧП произошло на ул. Ангарской, 116 в Дзержинском районе. По данным V1.RU, ребенок упал с крыши четырехподъездного дома серии «брежневка». При этом версия о суициде следствием исключена как несостоятельная.

Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами. В областном комитете здравоохранения уточнили, что он находится в реанимации городской больницы №7 в крайне тяжелом состоянии. Медики пытаются сохранить жизнь подростку.

Следственное управление СКР по региону начало процессуальную проверку по факту инцидента.

Нина Шевченко