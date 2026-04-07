На площадке Нововоронежской АЭС российские и зарубежные атомщики обменялись лучшими практиками в области ремонта оборудования

На Нововоронежской АЭС завершилась трёхдневная международная рабочая встреча Московского центра ВАО АЭС* на тему «Опыт обращения с ремонтной документацией в целях ее актуализации».



Фото: Ольга Мартынова

В ней приняли участие руководители ремонтных служб и подразделений, заместителей главных инженеров по ремонту российских АЭС, центрального аппарата АО «Концерн Роэнергоатом», АО «ВНИИАЭС», АНО ДПО «Техническая академия Росатома», АО «Атомэнергоремонт», ФГУП «Атомфлот», а также атомщики из Индии, Китая, Турции, Армении и Республики Беларусь.

Цель встречи — обмен опытом и положительными практиками при обращении с ремонтной документацией на АЭС. В ней описаны периодичность ремонта каждого типа оборудования, регламент выполнения ремонтных работ, а также требования к состоянию оборудования после ремонта. Важнейшим вопросом является актуализация ремонтной документации. На ней обсуждались такие темы, как процесс разработки технологических документов, инструкций, технических условий и технологических указаний, порядок хранения и выдачи ремонтной документации, вопросы, связанные с недостатками ремонтной документации.

«Качественная подготовка ремонтной документации и ее применение — один из ключевых вопросов в области ремонта оборудования. Для решения этой задачи на атомных станциях Московского центра реализован ряд мероприятий. Например, внедрены проверки рабочих мест ремонтного персонала, использование листов обратной связи для корректировки документации после выполненного ремонта оборудования, разработана специальная памятка по использованию ремонтных документов при подготовке и проведении ремонта. На рабочих встречах ВАО АЭС-МЦ специалисты обмениваются такой информацией, делятся положительным опытом, чтобы внедрить лучшие практики как на российских, так и на зарубежных АЭС»,— подчеркнул советник ВАО АЭС-МЦ Сергей Лесин.

Участники дали положительную обратную связь по итогам встречи. Они отметили, что вопрос обращения с ремонтной документацией имеет большое значение для проведения успешных ежегодных ремонтных кампаний, а также влияет на повышение безопасности эксплуатации АЭС.

«Этот вопрос очень актуален для нашей производственной деятельности, мы внимательно изучим положительные практики, о которых услышали здесь, и примем к рассмотрению. Когда на одной площадке собираются представители разных атомных станций, происходит активный обмен мнениями. Это позволяет взглянуть на себя со стороны, увидеть пути улучшения и скорректировать собственные подходы», — поделился впечатлениями заместитель главного инженера по ремонту Белорусской АЭС Сергей Быльчинский.

«Тема была очень актуальной и полезной, она помогла мне прояснить несколько рабочих вопросов. Такие встречи играют важную роль в развитии профессионального сообщества. Они повышают уровень компетенций специалистов и укрепляют международное сотрудничество в области эксплуатации АЭС»,— прокомментировала член ячейки молодежного движения ВАО АЭС на Нововоронежской АЭС Елена Гончарова.