Красота в режиме регенерации

О том, почему пациенты больше не хотят «новое лицо» и как технологии ИИ меняют работу клиник,— в материале «Коммерсантъ Стиль».

Cупермодель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли,

Фото: East News Cупермодель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли,

Фото: East News

Российский рынок косметологии демонстрирует динамику, значительно опережающую мировую. По данным аналитической компании «Право на здоровье», если глобальный рынок эстетической медицины к 2026 году достигнет объема около $110 млрд (прогноз Precedence Research), то российский рынок в 2025–2026 годах показывает взрывной рост. Только за прошлый год объем сегмента аппаратной косметологии в РФ увеличился вполовину, достигнув 244,8 млрд руб. Всего россиянам было проведено более 23,1 млн процедур, что на 40% больше показателей предыдущего периода.

Этот количественный рост сопровождается качественным сдвигом: эпоха «демонстративного потребления» в косметологии завершена. По данным Euromonitor International, более 66% потребителей стремятся к упрощению ухода и естественности. На смену филлерам, меняющим черты лица, пришел запрос на «тихую роскошь» — здоровую кожу, состояние которой кажется природным даром, а не результатом работы врача.

Стратегия долголетия

Современный пациент перестал воспринимать косметолога как «мастера по инъекциям». Сегодня это куратор здоровья, выстраивающий долгосрочную стратегию жизни. Граница между медициной долголетия и эстетикой практически стерлась. Основной запрос сезона — не «сделать скулы», а «вернуть сияние и тонус», сохранив при этом мимику и индивидуальность. Нана Перфильева, врач-косметолог клиники «Клазко», отмечает, что ключевые тренды сегодня сместились в сторону качества кожи на всех уровнях: от эпидермиса до глубоких структур. По ее словам, классическая борьба со старостью трансформировалась в концепцию well-age, которая подразумевает не отрицание возраста, а его достойное и гармоничное проживание. «Это не борьба с возрастом, а сохранение здорового и ухоженного внешнего вида»,— поясняет эксперт. Доктор Перфильева подчеркивает, что сегодня результат должен выглядеть максимально натурально, исключая любые признаки искусственного вмешательства, что становится золотым стандартом индустрии.

Нана Перфильева, врач-косметолог клиники «Клазко»



Однако внешнее благополучие невозможно без внутренней стабильности. Это породило тренд на «метаболическую красоту», где косметолог становится лишь одним из звеньев в цепочке специалистов. Артем Ермаков, врач-косметолог, онколог и тренер лаборатории «Ангиофарм», указывает на то, что индустрия уходит от простой коррекции внешних признаков к управлению состоянием кожи как единого органа. Он уверен, что будущее за холистическим подходом, когда в процессе преображения участвуют эндокринологи, нутрициологи и даже психологи. По мнению эксперта, состояние кожи лишь отражает внутренние процессы и для реального омоложения необходимо восстанавливать баланс микробиоты, контролировать гормональный статус и работать со стрессом. «В этом нет ничего нового, но все больше людей осознают эффективность такой стратегии»,— констатирует доктор Ермаков.

Только после фундаментальной работы со здоровьем в дело вступает косметолог с профессиональным уходом.

«Оземпиковое лицо» и бум регенерации

Одной из самых острых проблем сезона 2026 года стала коррекция последствий применения препаратов группы GLP-1 (аналогов «Оземпика»). Массовое увлечение быстрым похудением привело к появлению специфического типа старения — резкого дефицита мягких тканей и «опустошения» лица. Это бросило вызов классическим методикам: обычного восполнения объемов филлерами здесь недостаточно, так как кожа при резком снижении веса теряет структурную плотность и становится дряблой.

Нана Перфильева обращает внимание на то, что такие изменения не физиологичны, а значит, требуют особенных, восстановительных протоколов. Вместо агрессивной коррекции врачи все чаще выбирают путь биостимуляции — запуска собственных ресурсов кожи для обновления тканей. По ее мнению, фокус смещается от принципа «заполнить» к принципу активации внутренних резервов организма.

Наталья Родина, врач дерматолог-косметолог центра здоровья «Белый сад»



В этом контексте на первый план выходят регенеративные компоненты. Если раньше рынком правила гиалуроновая кислота, то сегодня ее вытесняют более сложные составы. Наталья Родина, врач дерматолог-косметолог центра здоровья «Белый сад», подтверждает: рынок уходит от «пустых» филлеров в сторону препаратов, которые лечат кожу изнутри. «Уходят чистые гиалуроновые кислоты. Сейчас актуальны комбинированные гели-антиоксиданты»,— говорит доктор Родина.

По мнению эксперта, именно полимолочная кислота, экзосомы и синтетические пептиды позволяют добиваться «невидимого» результата, восстанавливая каркас кожи без лишнего объема. При этом критически важным фактором остается отсутствие реабилитации: современные клиенты не готовы выпадать из графика на неделю ради заживления синяков.

Технологический суверенитет и ИИ

Аппаратная косметология в 2026 году окончательно превратилась в высокотехнологичную дисциплину. По данным Coherent Market Insights, сегмент неинвазивных процедур в 2026 году займет более 57,8% мирового рынка. Однако теперь техника не просто выдает энергию, а «общается» с врачом.

Наталья Родина отмечает, что современные платформы оснащены встроенными сканерами, системами охлаждения и датчиками контакта с кожей, что практически сводит на нет человеческий фактор и риски осложнений. Что касается искусственного интеллекта, то в 2026 году он стал стандартом первичной консультации. ИИ-системы 3D-визуализации позволяют увидеть глубоко залегающую пигментацию и сосудистую сетку, прогнозируя изменения тканей на годы вперед. «ИИ — это лишь инструмент, который помогает врачу подтвердить и визуализировать его слова»,— уточняет доктор Родина. Она настаивает на том, что никакая нейросеть не заменит очную консультацию и клиническое мышление специалиста, поэтому первичный прием всегда остается за человеком.

Артем Ермаков, врач-косметолог, онколог и тренер лаборатории «Ангиофарм»



С этим согласен и Артем Ермаков, который видит будущее в синергии методов. Главный технический тренд весенне-летнего сезона — это гибридные протоколы. Речь идет о сочетании в одной процедуре аппаратного воздействия (например, игольчатого RF или SMAS-лифтинга) и немедленного введения препаратов на основе экзосом или факторов роста. Доктор Ермаков полагает, что многие компоненты, ставшие популярными в соцсетях благодаря многим звездам, вскоре будут забыты, но пептиды и факторы роста останутся фундаментом, так как их эффективность доказана научно. «Мы будем учиться более эффективно сочетать методы, чтобы каждый визит безопасно решал максимум задач»,— прогнозирует доктор Ермаков.

Такой подход позволяет сократить количество визитов в клинику, что критически важно для активных жителей мегаполисов, стремящихся «успеть все» за один прием.

Прогноз на сезон: красота как капитал

Анализируя мнения экспертов московских клиник и актуальную рыночную статистику, можно констатировать: косметология все ближе к индустрии управления биологическим возрастом. Весенне-летний период пройдет под знаком «микроинвазивности», где ключевым критерием качества станет отсутствие видимых следов вмешательства при выраженном терапевтическом эффекте.

Основной вектор развития смещается в сторону превентивной персонализации. Как отмечает Наталья Родина, современные протоколы теперь строятся не только на визуальном осмотре, но и на анализе генетики и биомаркеров пациента, что позволяет предотвращать эстетические проблемы еще до их появления. При этом, по мнению Артема Ермакова, фокус составов препаратов будет все больше смещаться в сторону физиологичности — использования пептидов, которые «разговаривают» с клетками на понятном им языке, запуская естественные процессы омоложения.

Итогом этой трансформации станет окончательное стирание границ между «лечебной» и «эстетической» составляющими. Красота в 2026 году — это прежде всего маркер здоровья и высокого качества жизни. Как резюмируют специалисты, задача современной косметологии больше не заключается в создании нового лица; она состоит в том, чтобы максимально долго и эффективно поддерживать ту уникальную биологическую норму, которая заложена в пациенте природой. Инвестиции в кожу теперь рассматриваются не как траты на внешность, а как вложения в долголетие и социальный капитал.

Дарья Ермонская