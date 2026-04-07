В Самаре возбудили уголовное дело по информации о нападении собак на ребенка

В Самаре возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, в интернете выявлены публикации, в которых говорится о нападении безнадзорных собак на ребенка во дворе дома на ул. Физкультурной. Мальчику удалось убежать.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В рамках предварительного расследования дадут правовую оценку действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Руфия Кутляева