Генпрокуроры России и Казахстана подпишут соглашение о розыске активов

Генпрокурор России Александр Гуцан прилетел в Казахстан для встречи с генеральным прокурором республики Бериком Асыловым. Главы надзорных ведомств подпишут в Астане соглашения, направленные на активизацию розыска похищенных активов, их блокирование и возврат.

Генпрокурор России Александр Гуцан (в центре) после прилета в Астану

Фото: Николай Сергеев Генпрокурор России Александр Гуцан (в центре) после прилета в Астану

Также документами предполагается вывести на новый уровень сотрудничество военных прокуроров — взаимодействие будет осуществляться как между главными военными надзорными органами, так и «на земле». Оно будет направлено в том числе на соблюдение прав и свобод человека.

В этой связи символично, что в начале визита Александр Гуцан возложит венок к памятнику «Отан Коргаушылар» на площади Защитников Отечества, а потом отправится на переговоры с коллегой.

Николай Сергеев