Маркетплейсы уравняют продавцов

Wildberries и Ozon (MOEX: OZON) ответили на претензии ФАС из-за дискриминации российских селлеров. Они жаловались на льготные условия для иностранных конкурентов. Wildberries в итоге пообещал уравнять комиссии для китайских и российских продавцов, но не предоставил ни сроков, ни конкретных цифр. А в Ozon предложили установить предельный размер комиссии. Селлеры пока не понимают, как интерпретировать предложения маркетплейсов. Многие ожидают худшего.

Это не первые разбирательства ФАС с Wildberries и Ozon. Селлеры, с которыми говорил “Ъ FM”, давно жалуются, что сумма всех комиссий порой превышает половину выручки. На этом фоне одна из последних болей российских предпринимателей — конкуренция с зарубежными коллегами. Те такие большие проценты площадкам не отдают. После ответов маркетплейсов антимонопольной службе председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая ожидает позитивных изменений:

«Наши селлеры любят сравнивать свою комиссию с процентом от продаж своих главных конкурентов — китайских продавцов — и обнаруживают, что разница между ними — в два раза. Если компания приняла такое волевое решение, то хочется узнать, как это отразится на продажах. В любом случае мы видим в этом положительный сигнал. Кроме того, маркетплейсы анонсировали более прозрачную политику по предоставлению соинвестирующей скидки».

Wildberries пообещал уравнять комиссии. А участникам акции дать возможность отключать скидки через личный кабинет, пояснили “Ъ FM” в пресс-службе компании. У Ozon свои идеи, рассказала представитель маркетплейса Алена Маслова:

«Во-первых, мы предлагаем установить предельный размер комиссии за продажу товаров и закрепить источник финансирования скидок исключительно за счет этой комиссии. Кроме того, предлагаем запретить маркетплейсам финансировать скидки на товары одной категории за счет выручки от комиссий других».

В Ozon надеются на ФАС как на медиатора для всех участников рынка. В итоге служба хочет разработать новый закон или общий для всех площадок меморандум. Сколько еще будут длиться обсуждения, непонятно. И до тех пор ни то, ни другое предложение ясности не прибавило, говорит селлер, основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко:

«Ozon хочет привязать это дело к одной категории, но все рассуждения пока слишком теоретические. Предложение Wildberries отказываться от участия в акции в личном кабинете, возможно, будет удобным, но непонятно, как оно будет работать. Вопрос еще в том, когда правило начнет действовать».

Но на послабления российские селлеры не надеются, равно как и на то, что китайские конкуренты испугаются новой политики площадок, отмечает основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин:

«Даже если комиссии сравняются, логистика внутри страны стоит дороже, чем почтовое отправление из Китая. Ситуация будет складываться на фоне штрафов, скидок и, в конце концов, задержек выплат — как мы недавно столкнулись у RWB».

Последний пункт подорвал доверие некоторых селлеров окончательно. Wildberries в марте сначала увеличил сроки выплат продавцам с недели до месяца, а затем стал задерживать средства «по техническим причинам». На прошлой неделе маркетплейс заявил, что со сбоями удалось справиться. Однако, как отмечают наши собеседники, некоторые предприниматели не увидели своих денег до сих пор.

Александра Абанькова, Анжела Гаплевская, Александр Мезенцев