Объем продукции АПК Татарстана в 2025 году достиг 772 млрд рублей

Совокупный объем продукции агропромышленного комплекса Татарстана с учетом пищевой и перерабатывающей промышленности по итогам прошлого года составил 772 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

За пять лет инвестиции в модернизацию сельского хозяйства и пищевой промышленности составили 193 млрд руб. Около 25% всех вложений в ПФО приходится на Татарстан.

В 2025 году в республике произвели 524 тыс. тонн мяса, более 1,6 млрд яиц и 2,38 млн тонн молока.

Малые формы хозяйствования произвели 160 млрд руб. продукции, что на 6% больше показателей 2024 года. На их поддержку направили 1,5 млрд руб. Дополнительно 184 млн руб. выделили на содержание дойного стада.

