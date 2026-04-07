Нижегородские страховщики отметили рост обращений из-за повреждения крыш снегом

В Нижегородской области за январь-март количество обращений клиентов по страховым случаям с жильем из-за выпавшего снега выросло в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном офисе страховой компании «Росгосстрах».

В компании уточнили, что больше всего обращений поступило от жителей Вознесенского, Кулебакского, Сосновского, Арзамасского, Починковского и Ардатовского районов.

Чаще всего страхователи сообщали, что снег продавил крыши строений, повредил теплицы и заборы.

Самая крупная выплата на сегодняшний день превысила 318 тыс. руб. в Арзамасе, где снег проломил крышу в доме.

Как отметил директор нижегородского филиала «Росгосстраха» Сергей Москаленко еще не все дачники расконсервировали свои дома после длительной зимы, поэтому страховщики ждут новых обращений от клиентов, связанных с повреждениями, нанесенными обильными снегопадами.

Как писал «Ъ-Приволжье», минувшая зима стала рекордной для Нижегородской области по количеству выпавшего снега.

Андрей Репин