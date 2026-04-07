На Дону разоблачили сеть по изготовлению подложных налоговых деклараций

В Ростовской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в организации предоставления в налоговые органы поддельных документов (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в соцсетях.

Как установило следствие, в состав организованной группы входило более 200 человек. Фигуранты действовали на территории 25 субъектов России — в республиках Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарском и Пермском краях, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

По версии правоохранителей, группа занималась изготовлением и передачей в налоговые органы поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций. Свою деятельность они вели через сеть Telegram-каналов, Telegram-ботов и интернет-сайтов. За незаконные услуги участники получали вознаграждение в размере 2–3% от суммы продажи, отраженной в документах. Клиентами организации являлись сотни коммерческих организаций, уклонявшихся от уплаты налогов.

Следователи устанавливают личности всех соучастников и новые эпизоды деятельности группировки.

Константин Соловьев