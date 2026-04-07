На Ставрополье открыты почти 4 тысячи рабочих вакансий

На Ставрополье для специалистов со средним профессиональным образованием в федеральном портале «Работа России» открыто около 4 тыс. вакансий, что составляет примерно 35% от общего числа предложений по краю, сообщили в региональном минсоцтруда.

По данным региональных служб занятости, спрос на кадры СПО концентрируется в промышленности, аграрном секторе, здравоохранении и ЖКХ, где работодатели готовы предлагать зарплаты выше среднего по региону.

В числе наиболее востребованных профессий на Ставрополье значатся автомеханики, слесари различных специализаций, машинисты сельскохозяйственной техники, медицинские сестры и бухгалтеры, а также руководящие позиции, включая начальников отделений, цехов и хозяйственных подразделений. В агропромышленном комплексе и обрабатывающей промышленности дефицит рабочих специальностей местами превышает тысячи человек, что подталкивает компании к повышению зарплатных предложений и расширению социального пакета.

Около 200 вакансий на портале не требуют опыта работы или допускают стаж менее одного года, такие позиции предлагают, в том числе, трактористымашинисты сельскохозяйственного производства, дефектоскописты, слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования и машинисты автогрейдеров. Для выпускников колледжей и техникумов региональные работодатели формируют отдельные блоки предложений: в ряде профессий без опыта заработная плата может достигать отметки 40–60 тыс. рублей в месяц, особенно в востребованных узкоспециализированных направлениях.

По оценке краевого Кадрового центра «Работа России», почти 5% вакансий для специалистов СПО связаны с расширенным социальным пакетом: работодатели обеспечивают служебное жилье, компенсацию транспортных расходов, оплату спортивных занятий или участие в ведомственных программах отдыха. Директор центра Виктория Полюбина отмечает, что именно по рабочим специальностям наблюдается наибольший дефицит кадров, поэтому региональные предприятия вынуждены конкурировать за сотрудников не только размером оклада, но и условиями труда.

Специалисты Кадрового центра помогают соискателям со средним профобразованием составлять индивидуальный план поиска работы, подбирать вакансии с учетом опыта, уровня зарплаты и географии, а также готовить резюме и сопроводительные письма. В 2025 году только через службы занятости Ставропольского края трудоустроили более 8,5 тыс. человек.

Станислав Маслаков