Федеральная пробирная палата провела в Екатеринбурге заседание в рамках юбилея управления по УрФО

В международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге отметили юбилей Межрегионального управления (МРУ) Федеральной пробирной палаты по УрФО. На площадке показали выставку эксклюзивных украшений от ведущих членов Гильдии ювелиров Урала.

«Пробирный надзор Урала — это одно из ведущих межрегиональных управлений России. Коллектив эффективно выстраивает работу с участниками рынка. Уральские бренды известны во всех уголках страны и пользуются неизменным спросом»,— отметил руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.

Господин Зубарев провел выездное заседание коллегии Федеральной пробирной палаты, на котором присутствовали сотрудники Минфина РФ, Росфинмониторинга, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО, органов исполнительной власти. На нем заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев высказался о важности контроля вывоза монетарного золота и драгоценных металлов в страны ЕС через таможенный контроль на границах государства.

Руководитель МРУ Федеральной пробирной палаты по УрФО Светлана Агафонова во время подведения итогов уточнила, что в приоритете остается работа над мерами пресечения незаконного оборота драгметаллов. Для этого анализируют уголовные дела, чтобы выявить закономерности в преступлениях, связанных с незаконными финансовыми операциями. «В федеральных округах нами создана дискуссионная площадка для обсуждения вопросов, связанных с реализацией системы ОДФ, оценкой рисков и выработка совместных мер по их минимизации»,— рассказала госпожа Агафонова.

Кроме того, на мероприятии обсудили внедрение элементов искусственного интеллекта (ИИ). Как пояснил Юрий Зубарев, ИИ уже применяется для контроля подлинности в формате двумерного матричного кода (DataMatrix). На изделие наносят компактное клеймо 0,9 на 0,9 мм, по которому можно определить все данные «от месторождения до прилавка».

София Паникова