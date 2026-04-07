Самый награжденный военный Австралии арестован за убийства безоружных афганцев

Федеральная полиция Австралии по обвинению в военных преступлениях арестовала 47-летнего Бена Робертса-Смита, обладателя наибольшего количества боевых наград в стране. Как сообщает The Sydney Morning Herald, преступления были совершены в Афганистане в период 2006–2012 годов.

Бен Робертс-Смит

Фото: Rick Rycroft / AP Бен Робертс-Смит

Арест стал результатом расследования, начатого на основании показаний сослуживцев, утверждавших, что господин Робертс-Смит убивал безоружных задержанных афганцев сам и приказывал это делать своим подчиненным. Всего в деле речь идет о пяти убитых афганцах. Максимальное предусмотренное австралийскими законами наказание по каждому из обвинений — пожизненное лишение свободы.

В 2006–2012 годах капрал Бен Робертс-Смит шесть раз побывал в Афганистане с военными миссиями австралийских вооруженных сил. Его неоднократно награждали за проявленные во время операций смелость и отвагу. Он также является обладателем высшей военной награды — Креста Виктории, который ему вручили за одну из операций в 2010 году. Сам Робертс-Смит категорически отрицает какие-либо нарушения устава и преступления в период военной службы. Его попытки подать встречные иски с обвинениями в клевете не увенчались успехом.

Алена Миклашевская