ФАС снизила цены на семь жизненно необходимых лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила цены на семь жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, цены снизились на спрей «Перекись водорода» в дозировке 3% (-11%), флакон раствора «Полиоксидония» в дозировке 6 мг/мл (-37%), капсулы «Периндоприла» в дозировке 8 мг (-45%), упаковку из двух флаконов «Морфина» в дозировке 20 мг/мл (-49,8%), шприц-ручку с раствором «Санфело» в дозировке 120 мг (-22%). Цена за упаковку препарата «Калквенс Т» согласована на уровне на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а препарата «Симбикорт рапихалер» — на 14% ниже средней цены его реализации в 2025 году.

В феврале вступило в силу распоряжение с обновленным перечнем ЖНВЛП, в который по предложению ФАС и Минздрава России были включены все агрегированные формы лекарств из списка. Ранее ЖНВЛП включал лишь некоторые виды медикаментов, цены на которые регулировались государством.

За 2025 год в перечень ЖНВЛП также вошли 18 новых международных непатентованных наименований лекарств. В 2026 году — восемь. Лекарства из списка применяют при лечении по программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Сейчас в списке 828 позиций, 80% из которых полностью изготавливаются в России.