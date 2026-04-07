В Нижегородской области задержали участников крупной межрегиональной ОПГ

Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Нижегородской области участников крупной межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на налоговых махинациях. По данным полиции, в группу входили более 200 человек. Кроме Нижегородской области ОПГ действовала на территории еще 24 российских регионов.

«Участники группы подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации заведомо подложных документов»,— отметили в полиции.

По данным силовиков, злоумышленники занимались изготовлением и предоставлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Свою деятельность они вели через сеть Telegram-каналов, Telegram -ботов и интернет-сайтов.

За свои незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Благодаря их деятельности сотни коммерческих организаций смогли уклониться от уплаты налогов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ («Организация деятельности по представлению в налоговые органы и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций»).

Андрей Репин