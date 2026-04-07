В Татарстане планируется изменить порядок назначения единовременных выплат родственникам погибших участников специальной военной операции. Опубликован соответствующий проект постановления кабмина республики.

В Татарстане изменят порядок выплат семьям погибших на СВО

В Татарстане изменят порядок выплат семьям погибших на СВО

Согласно документу, при отсутствии сведений о местонахождении отдельных членов семьи решение о выплате будет приниматься по каждому получателю отдельно. Общая сумма при этом делится на всех имеющих право, включая тех, чье местонахождение неизвестно.

Если уполномоченному органу известно о других родственниках, имеющих право на выплату, им направят уведомление с предложением подать заявление. При отсутствии ответа в течение 30 дней или отказе средства распределят между обратившимися членами семьи пропорционально их долям.

Также члены семьи погибшего, которых не указали в заявлении на выплату или которых установили уже после распределения выплат, могут обратиться к родственникам, получившим выплату, с требованием выделить причитающуюся им долю. В случае спора вопрос подлежит разрешению в судебном порядке.

Анна Кайдалова