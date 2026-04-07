В Оренбуржье суд обязал чиновников подготовить проект обновления мусорного полигона

Суд обязал администрацию Ясненского муниципального округа подготовить проектную документацию для обновления мусорного полигона. Решение принято по иску Орской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Проверка показала, что полигон твердых бытовых отходов, переданный частной компании в 2016 году по концессии, эксплуатируется с нарушениями. На объекте нет систем сбора биогаза и дренажа для отвода фильтрата, а действующий проект не содержит технических условий для установки оборудования, снижающего вред экологии.

По условиям концессионного соглашения, администрация округа несет ответственность за разработку проектной и разрешительной документации. Отсутствие этих документов делает невозможной реконструкцию полигона. В связи с этим контрольный орган обратился с иском в суд.

