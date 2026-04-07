Следствие будет ходатайствовать об аресте подростка, убившего учительницу

Подросток, совершивший убийство учительницы добрянской школы №5, задержан и помещен в изолятор временного содержания. Как сообщили «Ъ-Прикамье» источники, знакомые с ситуацией, в ближайшее время следователь СУ СКР по Пермскому краю обратится в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление было совершено сегодня утром. 17-летний ученик девятого класса нанес своему классному руководителю, завучу Олесе Багуте, несколько ножевых ранений. Несмотря на усилия врачей, спасти педагога не удалось. Подросток скрылся с места происшествия, но позже сам явился в полицию.

СУ СКР по Пермскому краю по возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность).