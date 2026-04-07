Pershing Square Capital предложил $63,5 млрд за Universal Music
Американский хедж-фонд Pershing Square Capital предложил купить крупнейшую в мире компанию звукозаписи, медиахолдинг Universal Music Group (UMG). Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), сумма сделки, если ее поддержат акционеры UMG, составит $63,5 млрд (€55,8 млрд).
Хедж-фонд планирует провести слияние активов UMG со своим подразделением Pershing Square Sparc Holdings, и разместить новую структуру на Нью-йоркской фондовой бирже. Акционерам UMG предлагается по €5,05 за каждую акцию, а также по 0,77 акции новой структуры. В конечную стоимость сделки также включена 78% премия к стоимости акций UMG на закрытии торгов 2 апреля. Если акционеры UMG поддержат предложение Pershing Square Capital, сделка может быть завершена к концу 2026 года.
Pershing Square Capital, созданный американским финансистом Биллом Экманом, уже владеет долей в UMG. В 2021 году были куплены 10% акций UMG, в 2025 году 2,7% из них продали. Господин Экман считает, что UMG необходимо выходить на биржи в США, чтобы акции европейской компании начали расти. За последние 12 месяцев акции UMG, котирующейся на бирже Euronext, потеряли почти 20%.