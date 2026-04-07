Госпитализированы 28 сотрудников Красноярского музыкального театра в Москве

28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. У них диагностировано отравление. Музыканты прибыли в столицу РФ на фестиваль «Золотая Маска» с постановкой «Бой с тенью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют»,— сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы. В связи с произошедшим показ постановки в Театре имени Моссовета отменен. Организаторы пообещали автоматически вернуть зрителям деньги за билеты.

Ранее Telegram-канал Mash писал о том, что артистам вызывали скорую помощь, одну из актрис госпитализировали.

Александра Стрелкова