Госпитализированы 28 сотрудников Красноярского музыкального театра в Москве
28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. У них диагностировано отравление. Музыканты прибыли в столицу РФ на фестиваль «Золотая Маска» с постановкой «Бой с тенью».
«Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют»,— сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы. В связи с произошедшим показ постановки в Театре имени Моссовета отменен. Организаторы пообещали автоматически вернуть зрителям деньги за билеты.
Ранее Telegram-канал Mash писал о том, что артистам вызывали скорую помощь, одну из актрис госпитализировали.