В Башкирии из-за паводка перекрыли шесть участков дорог

Сегодня в 10:00 из-за подъема уровня паводковых вод в Башкирии закрыли движение на шести участках дорог.

В Кугарчинском районе перекрыта дорога Старосубхангулово — Мраково с 64 по 98-й километр. В Белорецком районе — с 20-го по 41-й километр дороги Верхний Авзян – Исмакаево – а/д станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза.

Также закрыта дорога 4-м километре Южного обхода села Иглино, в Бижбулякском районе — по мосту через реку Дему на подъезде к деревне Набережный, в Кармаскалинском районе — по мосту через реку Уршак на 51-м километре дороги Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы. В Янаульском районе по мосту через реку Каймашинка и объездной дороге рядом с селом Истяк на 6-м километре дороги Янаул-Старый Курдым.

Майя Иванова