Чистая прибыль «Уральского завода РТИ» в 2025 году упала в 9,5 раза

Чистая прибыль ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (РТИ) по итогам 2025 года сократилась в 9,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Согласно отчетности компании, данный финансовый показатель составил 14,1 млн руб., в 2024 году чистая прибыль была 133,7 млн руб.

Выручка предприятия уменьшилась на 4,5%, достигнув 2,1 млрд руб., при этом основную часть доходов — 91,8% — обеспечила реализация резиновых технических изделий. На фоне роста себестоимости продаж на 3,2% до 1,84 млрд руб. валовая прибыль снизилась в 1,5 раза до 316,6 млн руб. (против 475,3 млн руб. в 2024 году), а убыток от продаж составил 33,5 млн руб.

Из финансовой отчетности также следует, что у предприятия выросли проценты к получению до 63,1 млн руб. (в 2024 году — 54,6 млн руб.), прочие доходы увеличились на 18% до 136,4 млн руб. Одновременно с этим прочие расходы предприятия сократились и составили 138,78 млн руб. (годом ранее — 164,8 млн руб.).

По состоянию на конец 2025 года кредиторская задолженность завода увеличилась до 1,17 млрд руб. против 1,06 млрд руб. годом ранее.

