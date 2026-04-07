Верховный суд Чувашии ужесточил приговор индивидуальному предпринимателю по делу о гибели подростков при возгорании прицепа легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд Чувашии ужесточил приговор по делу о гибели подростков при пожаре в прицепе

Суд Чувашии ужесточил приговор по делу о гибели подростков при пожаре в прицепе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее суд признал его виновным по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) и назначил 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Апелляционная инстанция исключила ряд смягчающих обстоятельств и увеличила срок наказания до 4 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также увеличили суммы компенсаций потерпевшим.

Установлено, что летом 2025 года в Чебоксарах предприниматель привлек к покосу травы несовершеннолетних без оформления трудовых договоров и проведения инструктажа по технике безопасности.

После завершения работ работников перевозили в тентованном прицепе вместе с оборудованием и канистрами с бензином. В пути произошло возгорание, в результате чего двое подростков скончались от ожогов, еще двое получили тяжкий вред здоровью.

Анна Кайдалова