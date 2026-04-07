«Битва за Будапешт»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 апреля прилетит в Венгрию для поддержки Виктора Орбана. Парламентские выборы в стране пройдут через несколько дней. В офисе Вэнса пообещали, что он выступит с заявлением о партнерстве между Вашингтоном и Будапештом в противовес Брюсселю. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает выборы в Венгрии едва ли не главным событием в политической жизни Европы в этом году.

Если судить по публикациям в ведущих европейских СМИ, выборы в Венгрии, до которых остались считанные дни, эпохальное событие не только для этой 10-миллионной страны, но и для всей Европы. Да что там Европы... Складывается впечатление, что происходит решающее сражение между силами демократии и автократии, западной либеральной цивилизацией и ее противниками, для которых глава венгерского правительства Виктор Орбан — это и союзник, и агент влияния, и троянский конь, внедренный в неприступную европейскую крепость, чтобы разрушить ее изнутри.

В европейских газетах выходят статьи, авторы которых, забыв о принципах объективности и равноудаленности, однозначно поддерживают оппонента Орбана, лидера оппозиции Петера Мадьяра, а самого венгерского премьера описывают так, будто речь идет о каком-нибудь африканском или латиноамериканским диктаторе 50-летней давности. Неприязнь к Орбану подпитывается тем, что в его поддержку (прямо или косвенно) высказываются те, кто для руководителей сегодняшней Европы, — непримиримые идеологические противники. В первую очередь, это США Дональда Трампа. Американский президент не скрывает, что его симпатии в венгерской избирательной гонке целиком и полностью на стороне действующего премьера.

Другим союзником Орбана, вызывающим среди европейских элит еще большее неприятие, чем нынешняя администрация Белого дома, считают Кремль. И хотя российские официальные лица весьма скупо комментируют ситуацию в Венгрии, многие лидеры ЕС убеждены, что политическое выживание Орбана для Москвы — принципиальный вопрос. Французская Le Monde в одном из последних номеров вообще утверждает, что в Будапешт была направлена группа российских политтехнологов якобы для работы на премьера и его партию «Фидес».

Не секрет, что в российско-украинском конфликте Орбан занимает особую, уникальную для сегодняшней Европы позицию. Он не боится открыто критиковать Киев. А в ходе предвыборной кампании именно украинская тема вышла на первый план. Противостояние с Киевом дошло до такого уровня, что Будапешт блокирует выделение ему кредита ЕС на €90 млрд и тормозит принятие уже давно подготовленного Еврокомиссией очередного, 20-го пакета антироссийских санкций.

Украинцы не остаются в долгу. Владимир Зеленский допускает прямые оскорбления Орбана, издеваясь над его внешностью и угрожая передать его телефон украинским военным. Кроме того, Киев препятствует поставкам в Венгрию российских энергоносителей по нефтепроводу «Дружба», ссылаясь на его повреждение в результате обстрела, но при этом отказываясь пускать на место европейских экспертов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту версию. Решение всех этих проблем (и с европейским кредитом, и с поставками нефти) фактически заморожено до 12 апреля, дня выборов. Подразумевается, что, если Орбан потерпит поражение и власть сменится, жизнь сама собой наладится.

При этом руководство ЕС оказывает дополнительное давление на венгерских избирателей, по сути, вводя против Будапешта экономические санкции. Например, замораживает выделение Венгрии €16 млрд в рамках оборонной программы.

Сигнал, посылаемый из Брюсселя венграм, предельно ясен: нам надоела ваша особая позиция, возвращайте к власти более сговорчивых людей, с которыми нам будет приятно и комфортно иметь дело, терпеть Орбана мы больше не желаем. И если вы вновь проголосуете за него, узнаете вслед за россиянами, что такое принцип коллективной ответственности в европейском исполнении. Насколько эффективной окажется эта стратегия, подействует ли на венгров беспрецедентное давление или же вызовет обратный эффект, станет понятно уже через несколько дней.

Максим Юсин