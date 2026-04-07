Жителя Энгельса подозревают в краже ноутбуков на 200 тысяч у маркетплейса

В Энгельсе возбуждено уголовное дело против 18-летнего работника маркетплейса по факту кражи пяти ноутбуков стоимостью более 200 тысяч руб. (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области.

В полицию обратился представитель пункта выдачи заказов на ул. Шурова гора. Он сообщил, что неизвестный похитил технику из ПВЗ. По итогам розыска был задержан ранее не судимый юноша, проживающий в Энгельсе.

Согласно релизу, он намеренно устроился в ПВЗ. Молодой человек через свой аккаунт заказывал ноутбуки. Когда товары приходили, он оформлял возврат из-за «несоответствия». Вместо электроники на склад возвращались коробки со старыми носками, бельем и ненужной посудой, уточнили в МВД.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нина Шевченко