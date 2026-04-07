Верховный суд оставил без прав оренбуржца, солгавшего о службе в зоне СВО

Верховный суд РФ подтвердил законность лишения водительских прав жителя Оренбурга, который отказался от медицинского освидетельствования. Автомобилист пытался отменить решение, утверждая, что не получал уведомления о судах из-за нахождения в зоне СВО в статусе добровольца.

События произошли 21 сентября 2024 года, когда инспектор ГИБДД задержал мужчину с признаками алкогольного опьянения. После отказа от проверки у врача суд первой инстанции назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишения права управления транспортным средством на полтора года.

В ходе апелляции водитель заявлял, что его машина была припаркована, а извещения не дошли до него из-за службы в зоне боевых действий. Однако военный комиссариат Оренбургской области предоставил данные о том, что гражданин не заключал контракт, не проходил мобилизацию и не участвовал в СВО.

Законодательство предусматривает особый порядок для военнослужащих: исполнение постановления приостанавливается, если человек призван или служит добровольцем. При определенных условиях, например, при получении госнаград или окончании контракта, срок лишения прав может быть аннулирован без повторной сдачи экзаменов.

